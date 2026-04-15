Durante la partita tra Parma e Napoli, il Var ha annullato un rigore assegnato per un fallo di mano di Buongiorno. La decisione è stata presa dopo un check al video, che ha evidenziato un contatto diverso da quanto inizialmente giudicato dall’arbitro in campo. La partita è stata successivamente rinviata, e si è verificato un episodio legato a un contatto tra i giocatori delle due squadre.

"> Il Caso Buongiorno: Rinvio e Contatto nel Match Napoli-Parma. Napoli, 14 aprile 2026 – La questione relativa al contatto tra il pallone e il braccio di Alessandro Buongiorno, avvenuto durante il match tra Napoli e Parma, è finalmente giunta a una risoluzione chiara. Nell’ultima puntata di Open VAR su DAZN, Dino Tommasi, membro della Commissione Arbitri Nazionale (CAN), ha esaminato l’episodio confermando la decisione presa sul campo dall’arbitro Marco Di Bello. Dinamica dell’Episodio Contestato. Il controverso episodio ha avuto luogo nell’area di rigore del Napoli. Un rinvio ravvicinato di Spinazzola ha improvvisamente colpito il braccio del compagno di squadra Buongiorno, scatenando le proteste dei calciatori del Parma, che chiedevano un calcio di rigore.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Parma-Napoli: il Var esclude il rigore per mani di Buongiorno

ROBE DA MATTI IN NAPOLI-PARMA! ANNULLATO UN GOL PER FUORIGIOCO DI BRACCIO

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