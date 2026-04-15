A Fornovo di Taro, in provincia di Parma, l'esercitazione "Cerbero 2026", un percorso di addestramento, condotto dai guastatori paracadutisti dell'8° Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti "Folgore", in cui l'esercito ha operato in ambienti sotterranei. Nel corso dell'esercitazione, che si colloca al termine di un percorso iniziato a settembre 2024, i guastatori paracadutisti del 184° Battaglione "Nembo", oltre ad aver condotto un intenso ciclo di addestramento, sono stati formati su argomenti inerenti la dottrina d'impiego e le procedure operative per individuare le soluzioni tecnologiche più efficaci nella gestione di operazioni in ambienti complessi.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Parma, l'esercito si addestra nei sotterranei

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