In Finlandia l’esercito si addestra a piazzare le mine antiuomo contro la Russia

L’esercito finlandese ha ripreso le esercitazioni con le mine antiuomo, dopo aver lasciato il trattato che le proibiva. Le forze militari si preparano a posarle di nuovo lungo il confine con la Russia, in un segnale di tensione crescente tra i due Paesi.

L’ esercito della Finlandia ha ripreso gli addestramenti alla posa di mine antiuomo dopo l’uscita dal trattato che ne vietava l’uso. Helsinki si muove in funzione anti- Russia. «Stiamo valutando il modo più efficace di utilizzarle», spiega all’agenzia di stampa Afp il tenente Joona Ratto, che addestra i coscritti del servizio militare obbligatorio. Mentre in ginocchio sulla neve un giovane coscritto tende il filo che in caso di rottura farebbe detonare la carica esplosiva posta venti metri più avanti. Le mine antiuomo. Ratto e gli altri militari sono in servizio nella brigata della regione di Kainuu.🔗 Leggi su Open.online

La Polonia ha annunciato il ripristino della produzione di mine antiuomo, motivandolo con la necessità di rafforzare la propria difesa contro le minacce russe.

In un contesto di crescente tensione e minacce geopolitiche, la Polonia riprende la produzione di mine antiuomo per rafforzare la difesa dei propri confini.

