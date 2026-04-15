Al Cimitero Monumentale della Villetta a Parma, i visitatori possono trascorrere circa novanta minuti esplorando un percorso che unisce arte e storia. Il sito, conosciuto come un museo a cielo aperto, conserva numerose opere e monumenti legati alla memoria collettiva della città. La Villetta rappresenta un patrimonio storico e artistico che risale al periodo in cui fu affidata a Maria Luigia.

Un percorso di novanta minuti tra arte e storia personale attende i visitatori presso il Cimitero Monumentale della Villetta a Parma, un luogo che conserva la memoria collettiva della città grazie al lascito di Maria Luigia. L’appuntamento, con ritrovo fissato davanti all’ingresso in Viale della Villetta 29, permette di esplorare due secoli di testimonianze artistiche attraverso guide specializzate e certificate. Memoria storica e radici del tessuto parmigiano. Passeggiare tra i sentieri della Villetta significa confrontarsi direttamente con le figure che hanno plasmato l’identità economica e culturale del territorio. Le lapidi e le sculture non sono solo monumenti, ma documenti viventi di una parabola sociale che vede protagonisti nomi come Barilla, simbolo di un’eccellenza industriale radicata, o il compositore Paganini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parma: 90 minuti tra arte e storia nel museo a cielo aperto della Villetta

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