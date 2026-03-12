Il Giardino del Mago premiato in Campania | Benevento celebra il suo museo d’arte a cielo aperto

Il Giardino del Mago, situato a Benevento, ha ricevuto un riconoscimento che lo mette al centro dell’attenzione regionale. La città celebra il suo museo d’arte a cielo aperto, che contribuisce alla valorizzazione del patrimonio culturale locale. La premiazione evidenzia l’importanza di questo spazio come esempio di rigenerazione urbana e di promozione artistica nella regione.

Il Giardino del Mago conquista un importante riconoscimento e porta Benevento al centro dell’attenzione regionale nel segno della cultura, della bellezza e della rigenerazione urbana. Lo spazio espositivo permanente dedicato alle opere di Riccardo Dalisi, ospitato nel giardino pensile del Museo del Sannio con affaccio su piazza Santa Sofia, è stato infatti premiato con il GreenCare 2025 come miglior giardino d’arte contemporanea della Campania. La consegna ufficiale del premio, poi collocato in una teca, è avvenuta questa mattina alla presenza delle istituzioni cittadine e provinciali. A commentare con soddisfazione il riconoscimento è stato... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

