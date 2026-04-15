Parco urbano delle acque medie può diverntare realtà il progetto riparte
Il progetto per il parco urbano delle acque medie è ripartito e potrebbe diventare una realtà. Si tratta di un'area lineare che si sviluppa lungo le sponde del canale delle acque medie, con l’obiettivo di integrare spazi verdi, natura, flora e fauna. L’intervento prevede la realizzazione di un’area aperta al pubblico, che collega diverse zone della città, valorizzando il patrimonio naturale della zona.
Un parco urbano lineare sulle sponde del canale delle acque medie, incontrando verde, natura, flora e fauna. È il parco delle Acque medie a Latina, progetto nato dai cittadini diversi anni fa, e che ora potrebbe arrivare a realizzazione. I fondi ci sono anche, per realizzare intanto il progetto.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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