Parco urbano delle acque medie può diverntare realtà il progetto riparte

Il progetto per il parco urbano delle acque medie è ripartito e potrebbe diventare una realtà. Si tratta di un'area lineare che si sviluppa lungo le sponde del canale delle acque medie, con l’obiettivo di integrare spazi verdi, natura, flora e fauna. L’intervento prevede la realizzazione di un’area aperta al pubblico, che collega diverse zone della città, valorizzando il patrimonio naturale della zona.