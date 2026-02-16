Bagheria presentato il progetto comunale che vuole trasformare l’ex Sicilcalce in un parco urbano

Il Comune di Bagheria ha svelato il progetto per trasformare l’ex stabilimento Sicilcalce in un parco urbano, dopo aver ottenuto circa 3 milioni di euro di finanziamenti dal Ministero dell'Ambiente. L’obiettivo è riqualificare l’area di 15 ettari, creando spazi verdi e percorsi pedonali, per favorire la biodiversità e ridurre l’impatto ambientale. Il progetto prevede anche la piantumazione di alberi e l’installazione di zone giochi e aree di sosta, in modo da rendere il sito più accessibile e fruibile dai cittadini.

Un'area che si riqualifica per puntare alla sostenibilità e biodiversità. Il Comune di Bagheria ha presentato il progetto definitivo per la conversione e rinaturalizzazione dell’area “ex Sicilcalce”, un intervento strategico dal valore di 3 milioni di euro finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nell’ambito del "Fondo per il contrasto del consumo di suolo". Il progetto prevede la deimpermeabilizzazione e biodiversità, vale a dire che l’area, attualmente caratterizzata da superfici cementificate e strutture industriali degradate, subirà un radicale processo di "de-paving" (deimpermeabilizzazione).🔗 Leggi su Palermotoday.it “Amarsi in tour” fa tappa a Bagheria: Eddie Brock in concerto al Piccolo Parco Urbano Eddie Brock porta il suo primo tour in Sicilia. Marco Castello presenta l'album “Quaglia sovversiva”: in concerto al Piccolo Parco Urbano di Bagheria Marco Castello ha annunciato il suo nuovo album “Quaglia sovversiva” e lo presenterà dal vivo al Piccolo Parco Urbano di Bagheria il 26 giugno. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Rigenerazione Urbana: un progetto comunale vuole trasformare l’ex Sicilcalce in un parco urbano. Presentato il progetto da 3 milioni di euroUna area che si riqualifica per puntare alla sostenibilità e biodiversità. Il Comune di Bagheria ha presentato il progetto definitivo per la conversione e rinaturalizzazione dell’area ex Sicilcalce, ... comune.bagheria.pa.it Bagheria, arriva il nuovo piano di Protezione civile multi rischioIl Consiglio comunale di Bagheria ha approvato ufficialmente il nuovo piano comunale di Protezione civile multi rischio che disciplina le emergenze per rischi idrogeologici, sismici, incendi e ondat ... palermotoday.it Abbiamo presentato il progetto "VIA LIBERA!" per l'abbattimento delle barriere architettoniche a Bagheria, e abbiamo annunciato i primi 10 esercizi commerciali virtuosi della città che si aggiudicano la STELLA dell'ACCESSIBILITA' . Eccoli! 1. Bar ANNI 20 – - facebook.com facebook