Parco urbano dei Monti Tifatini c' è il rilancio del progetto | ecco i partecipanti

La giunta comunale di Capua ha confermato l’adesione al Parco Urbano Intercomunale dei Monti Tifatini, rafforzando l’impegno già avviato negli anni. Questo rilancio si inserisce nelle nuove disposizioni normative e sottolinea l’importanza di un progetto condiviso tra i comuni coinvolti, volto alla tutela e alla valorizzazione del territorio. La decisione rappresenta un passo importante per lo sviluppo sostenibile e la salvaguardia dell’area.

La giunta comunale di Capua ha ufficialmente reiterato la volontà di adesione al Parco Urbano Intercomunale di Interesse Regionale “Monti Tifatini”, confermando un impegno politico e amministrativo avviato ormai da diversi anni e oggi rilanciato alla luce delle nuove disposizioni normative.🔗 Leggi su Casertanews.it

Parco dei Colli Tifatini: arriva l'appoggio del consigliere regionaleIl Parco dei Colli Tifatini, un'area naturale di grande valore ambientale, riceve il supporto del consigliere regionale Raffaele Aveta.

Accordo per la valorizzazione del Parco dei Monti Aurunci. Ecco gli interventiUn accordo triennale tra la Regione Lazio e il Parco dei Monti Aurunci mira a valorizzare il territorio attraverso interventi di potenziamento vivaistico forestale e riforestazione, contribuendo alla tutela ambientale e allo sviluppo sostenibile dell’area.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Macerata, al parco Sasso d’Italia il lifting prende forma. Riapre pure il chiosco. Farroni: Dopo l’estate valutiamo altri servizi; Acerra, sicurezza e bonifica dei siti: vertice sulla Terra dei fuochi; Moricone, un piccolo tesoro nascosto a pochi passi da Roma.

Monti, interfaccia porto-città con parco urbanoAl piano terra vi sarà la parte verde, scale mobili, scale fisiche e ascensori per i disabili. Vi sarà anche la possibilità di salire, ad una quota di 7,5 metri. Questo spazio sarà fruibile con bar e ... ansa.it

Parco dei Monti Sibillini: dove la natura incontra la leggendaNel cuore dell’Appennino umbro-marchigiano, là dove le montagne si rincorrono sfiorando il cielo, si apre uno dei paesaggi più affascinanti d’Italia: il Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Quarto ... siviaggia.it

Balloon parco urbano! - facebook.com facebook