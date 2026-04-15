Parco nazionale via alla raccolta dei funghi

È iniziata ufficialmente la stagione della raccolta dei funghi nel Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Le attività di raccolta sono state autorizzate e si svolgono seguendo le normative vigenti. I raccoglitori possono accedere alle aree designate, rispettando le regole sulla quantità consentita e sul rispetto dell’ambiente. La stagione si protrarrà fino a nuova comunicazione ufficiale.

Parte ufficialmente la raccolta dei funghi nel Parco nazionale delle Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna. Da oggi è infatti possibile raccogliere il fungo prugnolo (Calocybe gambosa), che cresce nei prati o nei margini del bosco, un fungo ricercato soprattutto nel versante romagnolo, molto apprezzato in cucina e che solo i più esperti sanno individuare. A causa però delle basse temperature notturne il fungo non ha iniziato ancora a fare capolino. Il regolamento dell’ente parco non presenta novità rispetto alle stagioni precedenti. In primo luogo i cercatori devono essere in possesso dell’autorizzazione annuale costituita dalla ricevuta del versamento tramite pagoPA.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Parco nazionale, via alla raccolta dei funghi Aubrac : les secrets de la grande cuisine et du terroir | Trésors du Patrimoine Leggi anche: Tesserini per la raccolta dei funghi. Domande al via dal 30 marzo Leggi anche: Rifiuti elettronici, aumenta la raccolta: Ferrara è sopra alla media nazionale. I numeri