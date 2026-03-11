tesserini per la raccolta dei funghi domande al via dal 30 marzo

A partire dal 30 marzo, saranno aperte le domande per ottenere i tesserini necessari alla raccolta dei funghi in Alto Savio. La stagione dei funghi spontanei si avvicina, con il rischio di un buon raccolto di boleti se le condizioni meteorologiche saranno favorevoli. La prima raccolta di prugnoli di solito inizia ad aprile.

In Alto Savio si sta ormai avvicinando la stagione dei funghi spontanei. Se il meteo sarà favorevole alla nascita dei boleti, la primizia dei funghi prugnoli comincia solitamente con aprile. Anche per quest’anno, l’amministrazione comunale di Bagno provvederà a distribuire gratuitamente i tesserini per la raccolta dei funghi ai cittadini residenti nel territorio comunale, che rientrano in queste categorie. Cittadini che abbiano compiuto 75 anni entro il 30 aprile 2026, cittadini di età inferiore ai 25 anni entro il 30 aprile 2026, cittadini di età compresa tra i 65 e i 74 anni con Isee pari o inferiore a 7.000 euro. Le domande potranno essere presentate da lunedì 30 marzo a giovedì 30 aprile 2026, oppure fino a esaurimento dei tesserini disponibili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

