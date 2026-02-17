Parco del Circeo nel Consiglio direttivo Zuliani e Mignano Non mancano le polemiche

Nicoletta Zuliani e Giacomo Mignano sono entrati nel consiglio direttivo del Parco del Circeo, portando con sé le rispettive esperienze di Latina e Ponza. La loro nomina ha suscitato reazioni contrastanti tra gli altri membri, che contestano alcune scelte recenti dell’Ente. Durante l’ultima riunione, i rappresentanti hanno discusso progetti di tutela e gestione delle aree naturali, mentre alcuni oppositori hanno sollevato dubbi sugli indirizzi adottati.

Critiche dalla Campagna (Pd) sull'ex consigliera Dem: "Serviva un profilo con competenze ambientali e di pianificazione strategica" Nel corso della relazione, Muzio ha affermato che la Comunità del parco si è riunita il 12 e 17 novembre e che per il Comune di Latina vi ha partecipato il consigliere Mario Faticoni (FdI), e che, secondo la norma, non è prevista una modalità specifica per la nomina, così come questa è un incarico tecnico-fiduciario e che quella di Zuliani è stata fatta “in considerazione delle sue capacità professionali e umane, delle competenze e delle esperienze maturate non solo in ambito strettamente lavorativo, ma anche e soprattutto in sedi istituzionali e nello svolgimento di attività politico-amministrative”.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Le prime rondini sono arrivate in Italia, e questa volta è stato il fotografo Sandro Allegretti a catturare il momento al Parco Nazionale del Circeo, dove le temperature più miti hanno accelerato la loro migrazione.

Un birdwatcher ha immortalato una rarissima cutrettola di Bering al Parco del Circeo, vicino ai Pantani dell'Inferno.

