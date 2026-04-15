Parco Maniglio | Necessario un intervento urgente di messa in sicurezza

Il presidente della commissione Ambiente del Comune di Brindisi ha dichiarato che il Parco Maniglio ha bisogno di un intervento urgente per garantire la sicurezza. La dichiarazione arriva dopo un sopralluogo svolto ieri nel parco, che rappresenta un’area verde importante per la città. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle condizioni specifiche del parco o alle misure da adottare.

“Parco Maniglio necessita di un intervento urgente di messa in sicurezza”. Lo dichiara il presidente della commissione consiliare Ambiente del Comune di Brindisi, Roberto Quarta, al termine del sopralluogo che si è svolto ieri presso il polmone verde. Gli interventi si dovranno focalizzare in.🔗 Leggi su Brindisireport.it Terra dei Fuochi, concluso l'intervento di messa in sicurezza di Parco SaurinoÈ stata inaugurata oggi la conclusione degli interventi di "Messa in Sicurezza Permanente delle discariche consortili Parco Saurino 1 e 2", nel... Friulpress, rinviato il secondo incontro: "Inaccettabile, necessario un intervento urgente della Regione"Slitta di nuovo l’incontro tra i sindacati e la nuova proprietà di Friulpress, inizialmente in calendario per mercoledì 8 aprile.