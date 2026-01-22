Terra dei Fuochi concluso l' intervento di messa in sicurezza di Parco Saurino

È stata completata con successo la messa in sicurezza delle discariche Parco Saurino 1 e 2, nel Comune di Santa Maria la Fossa. Questo intervento rappresenta uno dei principali progetti di risanamento ambientale nella Terra dei Fuochi, contribuendo a migliorare la qualità del territorio e a tutelare la salute delle comunità locali. La conclusione di queste operazioni segna un passo importante verso un futuro più sostenibile per l'area.

È stata inaugurata oggi la conclusione degli interventi di "Messa in Sicurezza Permanente delle discariche consortili Parco Saurino 1 e 2", nel comune di Santa Maria la Fossa, uno dei più significativi progetti di risanamento ambientale realizzati nella Terra dei Fuochi, che consente di.

