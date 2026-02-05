Parco della Resistenza a Modena manutenzione del verde congiunta tra enti ed esperti

A Modena, il Parco della Resistenza sta ricevendo cure congiunte. Gli assessorati ai Parchi, all'Ambiente e ai Lavori pubblici lavorano insieme, affiancati da esperti di Unimore e rappresentanti di Legambiente. La manutenzione del verde viene coordinata per migliorare lo stato del parco e garantirne la tutela. L’intervento punta a mantenere il parco più curato e vivibile per tutti i cittadini.

"Il Parco della Resistenza è monitorato in modo congiunto dagli assessorati ai Parchi, all'Ambiente e ai Lavori pubblici, con il supporto di un gruppo di esperti tra docenti di Unimore, persone con competenze naturalistiche e rappresentanti di associazioni ambientaliste, fra cui Legambiente, con.🔗 Leggi su Modenatoday.it Approfondimenti su Parco della Resistenza Sicilia: la Regione dà l'ok alle nomine dei vertici Iacp, Consorzi universitari ed Enti Parco I NOMI Ex Holiday Inn, Fonderia Corni e Parco della Resistenza: il 'menù' del Consiglio comunale Questa settimana il consiglio comunale di Modena si riunisce per discutere di alcuni temi caldi. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Parco della Resistenza Argomenti discussi: Parco della Resistenza a Modena, manutenzione del verde congiunta tra enti ed esperti; Sito Istituzionale | Inaugurata la targa viale Leda Colombini; Udine celebra il Giorno della Memoria, le commemorazioni del 27 gennaio e gli eventi in programma; GIORNO DELLA MEMORIA E CONSEGNA DELLE MEDAGLIE D’ONORE. Parco della Resistenza riaperto. Inalca, terminata la bonifica. Oggi la rimozione della la carneIl Parco della Resistenza torna a disposizione dei cittadini di Reggio Emilia. Mercoledì si sono infatti concluse le operazioni di bonifica dagli ultimi frammenti di cemento amianto catapultati ... ilrestodelcarlino.it Farinelli: Basta iniziative natalizie al Parco della ResistenzaMichele Farinelli, segretario del Pd di Comacchio, è decisamente contrario alla possibilità che il Parco della Resistenza della cittadina lagunare possa ospitare il Villaggio di Babbo Natale il ... ilrestodelcarlino.it Il ricordo dell’eccidio nel Parco della Resistenza, dove furono trucidati. Edgardo Fogli, Giuseppe Ghirardelli, Vittorio Bulgarelli e Giovanni Farinelli. facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.