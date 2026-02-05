Parco della Resistenza a Modena manutenzione del verde congiunta tra enti ed esperti

A Modena, il Parco della Resistenza sta ricevendo cure congiunte. Gli assessorati ai Parchi, all'Ambiente e ai Lavori pubblici lavorano insieme, affiancati da esperti di Unimore e rappresentanti di Legambiente. La manutenzione del verde viene coordinata per migliorare lo stato del parco e garantirne la tutela. L’intervento punta a mantenere il parco più curato e vivibile per tutti i cittadini.

"Il Parco della Resistenza è monitorato in modo congiunto dagli assessorati ai Parchi, all'Ambiente e ai Lavori pubblici, con il supporto di un gruppo di esperti tra docenti di Unimore, persone con competenze naturalistiche e rappresentanti di associazioni ambientaliste, fra cui Legambiente, con.🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

