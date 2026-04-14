Al parco della Resistenza tra bici e cani in barba ai divieti

Al parco della Resistenza si verifica una presenza consistente di biciclette e cani, nonostante i cartelli che vietano l’ingresso di entrambi. La lettrice segnala che, nonostante i divieti, queste attività continuano e il traffico di biciclette risulta superiore a quello di altre zone della città. La situazione sembra coinvolgere sia ciclisti che proprietari di cani che, pur rispettando le regole, si trovano spesso a dover fare i conti con comportamenti inconsueti nel parco.

Scrive la lettrice: "Nonostante gli ingressi siano dotati di cartelli esplicativi dei divieti d'accesso (alle bici, se non condotte a mano, e ai cani, anche se al guinzaglio), al parco della Resistenza da un bel po' di tempo si sta assistendo a un traffico ciclabile che manco c'è sulla San.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Grigliate in barba ai divieti e picnic sul Ticino: nel pavese è una Pasquetta affollataPavia, 6 aprile 2026 – Se a Firenze è stato organizzato il picnic più grande d’Italia, Pavia ha risposto con una versione più ridotta che sfidava le...

Lite tra cani al parco. E poi tra i padroni: donna feritaPesaro, 6 febbraio 2026 – Due cani si azzuffano al Parco della Pace, i proprietari arrivano alle mani.

: ’ Il Parco della Resistenza rappresenta il principale polmone verde della - facebook.com facebook

Ronzitti: “Donne partigiane in lotta come volontarie, protagoniste della Resistenza” x.com