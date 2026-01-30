Parcheggio riconvertito a servizio urbano | nuovo accordo comunale per riaprire l’ex area Mensa Tosi

Il Comune di Legnano ha siglato un accordo temporaneo con Franco Tosi Meccanica, in amministrazione straordinaria, per riaprire il parcheggio ubicato nell'ex area della Mensa Tosi, in corso Italia, in prossimità di via Cairoli. L'accesso all'area, precedentemente chiusa, sarà concesso a titolo gratuito fino al 30 giugno 2026, dopo che i lavori di messa in sicurezza e adeguamento saranno completati. L'apertura è prevista entro tre settimane, con orario di apertura dalle 8.30 alle 20.30, orario che potrebbe subire aggiustamenti in base a esigenze emergenti. L'iniziativa nasce come risposta alle criticità legate alla mobilità nel centro cittadino, in un momento in cui diversi parcheggi sono temporaneamente inaccessibili per lavori o manutenzioni.

