Parabiago tentano di svendere online una bicicletta rubata Il proprietario la riconosce e scatta la trappola

A Parabiago, un tentativo di rivendere online una bicicletta rubata è stato scoperto dal proprietario, che ha riconosciuto il mezzo e ha organizzato una trappola. La bicicletta, sottratta a Milano, era stata messa in vendita su un sito di annunci. Quando si sono presentati per il ritiro, le forze dell’ordine sono intervenute e hanno fermato le persone coinvolte.

Parabiago (Milano), 15 aprile 2026 – La bicicletta era stata rubata a Milano ed è poi comparsa online su uno dei siti più seguiti per la vendita di oggetti di ogni tipo: il proprietario ha però notato l’inserzione dove compariva proprio la due ruote che gli era stata da poco sottratta e, contattati i carabinieri, ha concordato un appuntamento che si è infine concluso non con la chiusura dell’affare, ma con la denuncia per ricettazione dei due responsabili. La vicenda ha avuto come teatro Parabiago la scorsa settimana: qui, infatti, hanno casa i due giovani che stavano tentando di vendere su Subito.it una bicicletta del valore di circa 2mila euro, rubata a Milano un paio di settimane prima.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Parabiago, tentano di svendere online una bicicletta rubata. Il proprietario la riconosce e scatta la trappola Notizie correlate Ruba una bicicletta elettrica e aggredisce il proprietario alla stazione di Bologna, arrestato 50enneUn arresto e una bicicletta elettrica recuperata: questo l’epilogo di un episodio avvenuto lo scorso 18 gennaio presso la stazione centrale di... Leggi anche: "Hashish, pistola clandestina e perfino una bicicletta elettrica rubata": carcere per 43enne