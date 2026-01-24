ruba una bicicletta elettrica e aggredisce il proprietario alla stazione di bologna arrestato 50enne

Un uomo di 50 anni è stato arrestato alla stazione di Bologna dopo aver rubato una bicicletta elettrica e aggredito il proprietario. L’intervento della Polizia Ferroviaria ha permesso di recuperare il mezzo e di mettere fine all’episodio. L’arresto è parte delle operazioni di sicurezza nelle aree ferroviarie per prevenire reati e garantire l’ordine pubblico.

Un arresto e una bicicletta elettrica recuperata: questo l’epilogo di un episodio avvenuto lo scorso 18 gennaio presso la stazione centrale di Bologna, dove un giovane pakistano è stato vittima di rapina mentre si trovava in un esercizio commerciale. L’intervento tempestivo della Polizia Ferroviaria ha permesso di restituire il mezzo al legittimo proprietario e di assicurare alla giustizia l’autore del gesto, un italiano di circa 50 anni trovato anche in possesso di attrezzi da scasso. Il furto alla stazione di Bologna La vicenda si è svolta nella serata del 18 gennaio all’interno della stazione centrale di Bologna. 🔗 Leggi su Virgilio.it

