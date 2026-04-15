Il segretario di stato ha espresso apprezzamento per le posizioni del Papa su vari temi sociali e politici, tra cui immigrazione, aborto, guerra e pace. Ha affermato di apprezzare anche i momenti di disaccordo, ritenendoli utili per stimolare il confronto e il discorso pubblico. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate in un’intervista, sottolineando il valore di un dialogo aperto sulle questioni che coinvolgono la società contemporanea.

“Mi piace anche quando c’è disaccordo. Mi piace quando il Papa commenta questioni di immigrazione, mi piace quando il Papa parla di aborto, mi piace quando il Papa affronta temi di guerra e pace, perché penso che, quantomeno, inviti a una conversazione. Ci sono certamente cose che il Papa ha detto negli ultimi mesi con cui non sono d’accordo”. Il vicepresidente americano JD Vance è tornato a parlare di Prevost, duramente attaccato da Donald Trump, durante un’intervista con Turning Point Usa in Georgia. “Da un lato, ancora una volta, mi piace che il Papa sia un sostenitore della pace. Penso che questo sia certamente uno dei suoi ruoli”, ha detto Vance.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Papa, Vance: "Ammiro Leone XIV, mi piace anche quando c’è disaccordo"

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