Papa Leone XVI oggi in Camerun | Grato all’Algeria per l’ospitalità

Il Papa ha lasciato l’Algeria e si è diretto in Camerun per continuare il suo viaggio apostolico in Africa. Questa è la seconda tappa del suo tour nel continente. Durante il viaggio, ha espresso gratitudine all’Algeria per l’ospitalità ricevuta. Non sono stati riportati ulteriori dettagli sul programma o sugli incontri previsti in Camerun.

Papa Leone XIV ha lasciato l’Algeria alla volta del Camerun per la seconda tappa del suo viaggio apostolico in Africa. Il volo che porterà il Pontefice nella capitale Yaoundé è decollato dall’aeroporto internazionale di Algeri Houari Boumédiène intorno alle ore 11.15 italiane. Prima di imbarcarsi il Papa, accompagnato dal presidente dell’Algeria, Abdelmadjid Tebboune, ha preso parte alla cerimonia di congedo. Il Papa arriverà in Camerun intorno alle ore 16 italiane, le 15 locali. Prima di arrivare all’aeroporto di Algeri, fa sapere la sala stampa della Santa Sede, Prevost ha visitato brevemente l’asilo Notre Dame d’Afrique, gestito dalle Suore Missionarie della carità.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XVI oggi in Camerun: “Grato all’Algeria per l’ospitalità” Notizie correlate Papa Leone, dall'Algeria al Camerun: gli obiettivi del viaggio africanoL’orrore delle guerre, le popolazioni inermi nella morsa di violenze sofferenze, i drammi dimenticati di tante regioni del mondo: il Papa non cessa... Papa Leone in Camerun, seconda tappa del viaggio africanoDopo l’Algeria, Papa Leone volerà in Camerun, seconda tappa del suo viaggio africano. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Leone XIV: la guerra uccide e distrugge ma Cristo vince la morte per sempre; Papa Leone XIV in Algeria: Cuore di Dio è straziato dalle guerre, non sta coi prepotenti; Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Africa, dichiarazione del Presidente Meloni; Presidenza CEI: vicinanza e affetto a Papa Leone XIV. Papa Leone XVI oggi in Camerun: Grato all’Algeria per l’ospitalitàPapa Leone XIV ha lasciato l'Algeria alla volta del Camerun per la seconda tappa del suo viaggio apostolico in Africa. Il volo che porterà il Pontefice nella ... lapresse.it Papa Leone XIV lascia l’Algeria: in volo verso il Camerun per la seconda tappa del viaggio africano (Letizia Lucarelli)Prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV nel continente africano. L’aereo con a bordo il Pontefice è in partenza dall’Algeria, diretto in Camerun, seconda tappa di una visita pastorale che ent ... farodiroma.it Donald Trump si crede papa e sembra voler spodestare papa Leone XIV. Lo fa con un lungo post sul suo social Truth in cui definisce il pontefice un “debole sul fronte della criminalità e pessimo in politica estera”. “Non voglio un papa che trovi terribile il fatto c - facebook.com facebook Il vicepresidente americano Vance critica Papa Leone XIV: “Attento quando parla di teologia”, il video fa discutere x.com