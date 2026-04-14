Papa Leone in Camerun seconda tappa del viaggio africano
Dopo aver visitato l’Algeria, il Papa si sposterà in Camerun, seconda destinazione del suo viaggio in Africa. L’arrivo nel paese africano rappresenta un momento importante nel suo tour, che coinvolge diverse tappe nel continente. Il viaggio si svolge in un periodo caratterizzato da varie questioni ancora irrisolte, mentre il Papa prosegue nel suo programma ufficiale. La visita si inserisce in un percorso di incontri e incontri ufficiali.
Dopo l’Algeria, Papa Leone volerà in Camerun, seconda tappa del suo viaggio africano. Le sfide aperte che attendono il pontefice. Servizio di Marco Burini TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it
Papa Leone in Camerun, seconda tappa del viaggio africano
Papa Leone, dall'Algeria al Camerun: gli obiettivi del viaggio africanoL’orrore delle guerre, le popolazioni inermi nella morsa di violenze sofferenze, i drammi dimenticati di tante regioni del mondo: il Papa non cessa...
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