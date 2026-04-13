Papa Leone dall' Algeria al Camerun | gli obiettivi del viaggio africano

Il Papa sta intraprendendo un viaggio in Africa che lo porterà dall'Algeria al Camerun. Durante questa visita, ha ripetutamente condannato le violenze e le guerre che interessano diverse regioni del continente. In particolare, ha sottolineato la sofferenza delle popolazioni colpite dai conflitti armati e ha rivolto invocazioni di pace durante una preghiera pubblica svoltasi in piazza San Pietro.

L’orrore delle guerre, le popolazioni inermi nella morsa di violenze sofferenze, i drammi dimenticati di tante regioni del mondo: il Papa non cessa di invocare la pace, di condannare i conflitti, come ha fatto nell’accorata preghiera da piazza San Pietro sabato sera. Dopo la recita del Regina Coeli, il Papa ricorda i tre anni dall’inizio del conflitto in Sudan, rinnovando l’appello a fermare «quanto prima questa guerra fratricida». Esorta a non dimenticare il «dramma» del popolo ucraino e di quello libanese. Papa Leone sottolinea che è un “obbligo morale” proteggere i civili dagli atroci effetti della guerra. Infine, chiede di accompagnarlo con la preghiera nel viaggio apostolico in Africa, al via proprio oggi.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Papa Leone, dall'Algeria al Camerun: gli obiettivi del viaggio africano Leggi anche: Leone l’«Africano»: il Papa in viaggio tra Algeria e Guinea nel segno di Giovanni Paolo II Leggi anche: Papa Leone, viaggio a Pompei e nella Terra dei Fuochi a un anno dall’elezione? Si saprà domani