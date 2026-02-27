Pace disarmata e disarmante | focus sulla modernità degli insegnamenti di San Francesco

Sabato 28 febbraio, il Centro Culturale Don Francesco Ricci organizza un incontro intitolato

Sabato 28 febbraio, il Centro Culturale Don Francesco Ricci ospita l'incontro dal titolo "Francesco e il sultano: la pace disarmata e disarmante". L'appuntamento, organizzato in collaborazione con il Comune di Forlì, è il primo del ciclo "Custodire l'umano, costruire la pace: 800 anni dopo San.

Noa: “Nel 2026 ascoltiamo il Papa: la pace deve essere disarmata e disarmante. La pace non è uno slogan, è una responsabilità quotidiana. Come ha detto il Santo Padre nel giorno del suo insediamento, deve essere disarmata e disarmante“Così Noa, artista israeliana di fama internazionale e presidentessa di Capri Hollywood, riassume la missione che guida il suo impegno culturale e...

Il 1° marzo a Thiene in marcia verso una pace disarmata e disarmanteDomenica 1° marzo le vie del centro storico di Thiene ospiteranno la Marcia per la pace che quest’anno sceglie come slogan: Esperienze di pace. Verso una pace disarmata e disarmante. L’iniziativa na ... difesapopolo.it

Pace disarmata e disarmante: l’appello di Leone XIV nell’ora dei conflitti globaliL’apertura dei giochi olimpici invernali, in accordo con l’antica usanza e, più ancora, con la drammaticità della presente situazione mondiale, vede risuonare accorati appelli per la pace. Papa Leone, ... difesapopolo.it

Cara #bravagente, ieri al Castello Berardi-Piccolomini di Celano per il convegno intitolato “Francesco uomo e Santo – Il ritratto di Tommaso da Celano”, appuntamento che nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e il Comitato per l’Ottavo - facebook.com facebook

