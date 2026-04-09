Collettivo di artisti per una pace disarmata e disarmante

Durante il periodo pasquale, un collettivo di artisti ha diffuso uno spot nelle sale ACEC con l’obiettivo di promuovere il disarmo. L’iniziativa mira a sensibilizzare il pubblico sul tema della pace attraverso la diffusione di un messaggio artistico. Lo spot, che sarà trasmesso nelle sale cinematografiche, si concentra sulla richiesta di un impegno per ridurre le armi e favorire un clima di dialogo e comprensione.

Pace. Il collettivo artistico per la pace lancia uno spot nelle sale ACEC per promuovere il disarmo durante il tempo pasquale. Servizio di Cesare Cavoni. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Collettivo di artisti per una “pace disarmata e disarmante” “Educare a una pace disarmata e disarmante”: dialogo tra gli arcivescovi Moscone e IntiniMESAGNE – In un’epoca di profonde tensioni globali, la vicaria di Mesagne promuove un momento di alta riflessione e impegno civile. Per una pace disarmata e disarmante: la Scuola Carlo Urbani s'interroga sul nostro tempoFano (Pesaro e Urbino) sabato 7 febbraio 2026 - C’è una parola che quest’anno la Scuola di Pace di Fano sceglie di mettere al centro, senza giri di... Collettivo di artisti per una “pace disarmata e disarmante” Temi più discussi: Open Call Ninety Percent of Everything; Arte e Neuroscienze: dimostrati i benefici del Metodo S.O.M.A. in donne con vissuto oncologico; Al via la nuova esposizione di Xnl: Un’esperienza di visita che attraversa i linguaggi; Land 02, la compilation degli artisti libanesi per sostenere la popolazione sfollata in Libano. Nasce a Napoli il Collettivo O.R.A. : un osservatorio per la ricerca artistica indipendenteL’Associazione Aequamente presenta il Collettivo O.R.A. – Osservatorio di Ricerca Artistica, nato nel gennaio 2026 come artisti italiani associati. lapilli.eu «Diaspor'art», il collettivo di artisti in nome di Bader: «Per dare voce ai giovani creativi emigrati. Lui era uno di noi»Condividono la passione per l’arte, in tutte le sue forme, dalla musica al cinema, dalla poesia al design, fino alla danza e alla performance; condividono la terra d’origine, la Tunisia, e quella ... corrieredibologna.corriere.it “Ci risiamo”. Così, Andrea Iannone su Instagram ha postato poco fa queste due immagini del test collettivo di questi giorni a Misano del CIV. Un’eventuale presenza di The Maniac nel Campionato Italiano Velocità in questa stagione sarebbe oro colato, con un - facebook.com facebook Il Governo continua a lavorare sull’aumento dei salari. Oggi la firma del rinnovo della parte economica del contratto collettivo nazionale del comparto Istruzione, per il triennio 2025-2027, che interessa oltre un milione di dipendenti. È il terzo rinnovo per il com x.com