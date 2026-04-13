Lunedì, per la prima volta, un papa ha visitato l’Algeria, incontrando le autorità locali e rivolgendosi alla folla con un appello alla pace. La sua visita si svolge in un clima internazionale segnato dal conflitto tra Stati Uniti e Israele in Iran, e da un attacco pubblico rivolto contro di lui da parte di un presidente statunitense. Il pontefice ha sottolineato che il futuro spetta a coloro che lavorano per la pace.

Papa Leone XIV è arrivato lunedì in Algeria per la prima visita papale in assoluto e ha invocato il prevalere della pace in tutte le nazioni, in un viaggio oscurato dalla guerra tra Stati Uniti e Israele in Iran e da uno straordinario attacco contro Leone da parte del presidente Donald Trump. “So quanto sia difficile perdonare. Tuttavia, mentre i conflitti continuano a moltiplicarsi in tutto il mondo, non possiamo aggiungere risentimento su risentimento, generazione dopo generazione”, ha detto il Pontefice parlando alla folla dopo aver deposto una corona di fiori al Monumento ai Martiri. Poi il Papa ha aggiunto: “Il futuro appartiene agli uomini e alle donne di pace”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Papa Leone XIV in Algeria: “Futuro appartiene a donne e uomini di pace”

Algeria, il gesto storico di Leone XIV: preghiera e pace al MemorialeIl ponte tra la Santa Sede e l’Algeria si è consolidato questo lunedì 13 aprile 2026, con il primo viaggio di Leone XIV in territorio algerino.

Algeria, Papa Leone XIV accolto dal presidente TebbounePapa Leone XIV è arrivato all’aeroporto ‘Houari Boumédiène’ di Algeri, in Algeria, per la prima tappa del viaggio apostolico in Africa.

Papa Leone in Algeria: il futuro appartiene a uomini e donne di pace (Vn)