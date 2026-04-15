Il Papa Leone XIV è arrivato in Camerun, segnando la seconda tappa del suo viaggio di 10 giorni in Africa. Durante la visita, ha invitato a proseguire nel dialogo e nella costruzione di ponti tra le comunità. La regione separatista nel paese ha annunciato una pausa di tre giorni nei combattimenti, mentre il Papa si sta impegnando per portare un messaggio di pace e speranza.

Papa Leone XIV è atterrato in Camerun per la seconda tappa del suo viaggio di 10 giorni in Africa. Sta portando un messaggio di pace nella regione separatista, dove i combattenti hanno annunciato una pausa di tre giorni nei combattimenti. Il Vaticano afferma che la lotta alla corruzione nel Paese ricco di minerali e l’insistenza sul corretto uso dell’autorità politica dovrebbero essere i temi della visita di Leone, che inizierà a Yaoundé, la capitale. Leone è stato prima in Algeria, come prima tappa del suo tour africano in quattro nazioni. “È stata una benedizione speciale per me tornare ancora una volta ad Annaba ieri, ma anche offrire...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Papa Leone XIV: “Continuiamo a costruire ponti e promuovere il dialogo”

Udienza Generale, 18 marzo 2026 - Papa Leone XIV LIS

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