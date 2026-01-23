Papa Leone | promuovere i valori cattolici per costruire un’Europa più pacifica

Papa Leone invita a valorizzare i principi cattolici come fondamento per un’Europa più pacifica e giusta. La sua riflessione, condivisa durante una conferenza in Lussemburgo, sottolinea l’importanza di promuovere valori etici e spirituali per rafforzare la coesione e la pace nel continente. Un messaggio che invita a riflettere sul ruolo della fede nel favorire un futuro più equilibrato e solidale.

Promuovere i valori cattolici per costruire un'Europa più pacifica e giusta. È il messaggio del Papa inviato a una conferenza in Lussemburgo dedicata al tema della pace. Servizio di Cristiana Caricato TG2000.

