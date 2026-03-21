In occasione del venticinquesimo anniversario di Tgcom24, Papa Leone XIV ha scritto una lettera al direttore Andrea Pucci e alla redazione del sito, esprimendo il suo apprezzamento per il lavoro svolto nel settore dell’informazione italiana. Nel messaggio, il Papa invita a costruire ponti di dialogo e a contrastare le fake news, sottolineando l’importanza di un’informazione responsabile.

In occasione del venticinquesimo anniversario dalla nascita di Tgcom24, Papa Leone XIV ha inviato una lettera al direttore Andrea Pucci e a tutta la redazione, esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto nel panorama dell’informazione italiana. Nel messaggio, il Pontefice ha voluto sottolineare il valore del giornalismo in un contesto sempre più complesso, caratterizzato da cambiamenti profondi e da una comunicazione spesso aggressiva sul web. “Desidero far pervenire il mio cordiale saluto e il mio apprezzamento per il servizio che questa testata giornalistica svolge quotidianamente a favore dell’informazione. In un tempo segnato da significativi cambiamenti e da parole troppo spesso gridate sul web, il compito dei media diventa una missione importante”, ha scritto. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Papa Leone XIV scrive a Tgcom24 per i 25 anni: “Costruite ponti di dialogo e contrastate le fake news”

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1) papa Leone non nomina direttamente Trump, ma Trump risponde negativamente all'appello di Leone per un cessate il fuoco enumerando i successi delle campagna militare (ignorando Libano, West Bank etc.) 2) hanno fatto molto più rumore sui media inte x.com