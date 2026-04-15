Papa Leone | No al potere senza morale

Il Papa ha affermato che il potere senza morale non può essere accettato, mentre un prelato in Algeria ha visitato Ippona, luogo di origine del vescovo Agostino. Contestualmente, sono state espresse preoccupazioni riguardo a un possibile sfruttamento della democrazia, con richiami a evitare sia dittature di massa sia il predominio di poche élite. Questi interventi si sono concentrati su temi di etica, spiritualità e governance.

Prosegue il viaggio apostolico in Africa di Leone XIV, che ieri ha visitato l’antica Ippona, città di nascita di Sant’Agostino in Algeria. Ma la voce del Papa ieri si è sentita anche a Roma, con la diffusione di un messaggio inviato alla Pontificia Accademia delle Scienze Sociali dove, in un tempo di profonde trasformazioni globali, Robert Francis Prevost ha delineato con chiarezza il legame inscindibile tra l’esercizio del potere e la responsabilità morale. Ha ribadito che la dottrina sociale cattolica considera il potere non come un fine in sé, ma come un mezzo ordinato al bene comune. Egli ha precisato che la democrazia rappresenta «una...🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Papa Leone: «No al potere senza morale» Papa Leone XIV: Il discorso di apertura del Concistoro Straordinario Papa Leone: “Senza legge morale la democrazia diventa tirannia e dominio delle élite tecno-economiche”«La concezione del potere legittimo trova una delle sue massime espressioni nell’autentica democrazia», «lungi dall’essere una mera procedura, la... Papa Leone XIV: “Senza morale, la democrazia diventa tirannia”. Mattarella: “Messaggio splendido, mette in guardia da autoesaltazione”“Dio è straziato dalle guerre, dalle violenze, dalle ingiustizie e dalle menzogne”.