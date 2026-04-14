Papa Leone | Senza legge morale la democrazia diventa tirannia e dominio delle élite tecno-economiche

Un discorso recente ha evidenziato come la legge morale sia fondamentale per mantenere l’equilibrio tra democrazia e autoritarismo. Un leader religioso ha affermato che senza una base etica la democrazia rischia di trasformarsi in tirannia controllata dalle élite economiche e tecnologiche. Durante il suo intervento, ha sottolineato che la vera democrazia non è solo una procedura, ma riconosce la dignità di ogni individuo.

«La concezione del potere legittimo trova una delle sue massime espressioni nell’autentica democrazia», «lungi dall’essere una mera procedura, la democrazia riconosce la dignità di ogni persona». «Tuttavia, rimane sana solo quando è radicata nella legge morale e in una vera visione della persona umana. In mancanza di questo fondamento, rischia di trasformarsi in una tirannia maggioritaria o in una maschera per il dominio delle élite economiche e tecnologiche». Lo dice il Papa in un messaggio che ha inviato ai partecipanti alla Plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali sull'uso del potere a livello mondiale. «Ringrazio la vostra Presidente, Suor Helen Alford, per aver scelto il tema: 'Gli usi del potere: legittimità, democrazia e riscrittura dell’ordine internazionalè - esordisce papa Leone nel messaggio -.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Papa Leone: “Senza legge morale la democrazia diventa tirannia e dominio delle élite tecno-economiche” Papa: “Democrazia resti sana o diventa tirannia, potere in mano di pochi una minaccia”(Adnkronos) – "La democrazia rimane sana solo quando è radicata nella legge morale e in una vera visione della persona umana. Papa Leone e la messa in Coena domini: il monito contro la cultura del dominioIl messaggio lanciato da Papa Leone durante la celebrazione della messa in Coena Domini rappresenta un punto di svolta profondo per il magistero...