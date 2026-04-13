Papa Leone in visita a Napoli | come richiedere i biglietti
Il Papa Leone XIV si trova in visita in Campania con due appuntamenti in quindici giorni. Il primo si è svolto l’otto maggio a Pompei e Napoli, in occasione dell’anniversario dell’elezione. Il secondo, il 23 maggio, ha avuto luogo ad Acerra, in concomitanza con gli undici anni dalla pubblicazione dell’Enciclica Laudato sì. Per partecipare ai momenti di incontro, sono stati messi a disposizione dei biglietti.
Il Santo Padre Leone XIV per due volte in Campania nel giro di quindici giorni, prima a Pompei e Napoli, l’otto maggio, nell’anniversario dell’elezione, e quindi il 23 maggio ad Acerra alla vigilia di un’altra ricorrenza, gli undici anni della Laudato sì, l’Enciclica sulla cura della casa comune.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Don Mimmo Battaglia: «Grazie Papa Leone, la tua visita a Napoli messaggio di pace»Don Mimmo Battaglia, la città accoglierà papa Leone l’8 maggio, nel giorno dell’anniversario dell’elezione.
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