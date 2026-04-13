Papa Leone in visita a Napoli | come richiedere i biglietti

Il Papa Leone XIV si trova in visita in Campania con due appuntamenti in quindici giorni. Il primo si è svolto l’otto maggio a Pompei e Napoli, in occasione dell’anniversario dell’elezione. Il secondo, il 23 maggio, ha avuto luogo ad Acerra, in concomitanza con gli undici anni dalla pubblicazione dell’Enciclica Laudato sì. Per partecipare ai momenti di incontro, sono stati messi a disposizione dei biglietti.