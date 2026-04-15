Papa arrivato in Camerun In Algeria opportunità per costruire ponti e dialogo

Da tv2000.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Papa è atterrato in Camerun dopo aver visitato l’Algeria, dove ha parlato di opportunità per costruire ponti e favorire il dialogo. Sul volo tra le due tappe, ha rivolto un saluto ai media presenti e ha commentato la prima fase del viaggio apostolico, definendola una visita benedetta. La giornata ha visto l’inizio ufficiale delle attività in Camerun, con incontri e incontri ufficiali programmati.

Papa Leone, sul volo da Algeri a Yaoundé, in Camerun, ha salutato i media al seguito e ha tracciato un bilancio della prima tappa del viaggio apostolico: ”Una visita benedetta”. Ha ringraziato le autorità algerine e la Chiesa locale ”piccola ma significativa”, ribadendo – come riferiscono i media vaticani- l’attualità del messaggio di Sant’Agostino a ”cercare l’unità tra tutti i popoli e il rispetto reciproco nonostante le differenze” e ha ricordato la visita in Moschea: ”Nonostante credenze diverse e modi diversi di pregare, possiamo vivere insieme in pace”. ”Una bellissima opportunità- ha detto – per continuare a costruire ponti e promuovere il dialogo ”.🔗 Leggi su Tv2000.it

papa arrivato in camerun in algeria opportunit224 per costruire ponti e dialogo
© Tv2000.it - Papa arrivato in Camerun. “In Algeria opportunità per costruire ponti e dialogo”

Papa arrivato in Camerun. “In Algeria opportunità per costruire ponti e dialogo”

Video Papa arrivato in Camerun. “In Algeria opportunità per costruire ponti e dialogo”

Notizie correlate

Papa Leone XIV: “Continuiamo a costruire ponti e promuovere il dialogo”Papa Leone XIV è atterrato in Camerun per la seconda tappa del suo viaggio di 10 giorni in Africa.

Il Papa scrive a Tgcom24 per i 25 anni: "Continuate a costruire ponti di dialogo e a contrastare le fake news"A venticinque anni dalla sua nascita, Tgcom24 riceve un riconoscimento dal Vaticano.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Papa Leone XIV oggi in Camerun: 'La pace non è uno slogan'; Il Papa è arrivato a Yaoundé, comincia la visita in Camerun; Leone XIV in Camerun e Guinea Equatoriale, il nunzio: Il Papa si considera figlio dell'Africa; Guerre, sfruttamento, povertà, rifugiati: così dall’Africa il Papa parlerà al mondo.

papa arrivato in camerunIl Papa in Camerun, parole su pace e corruzioneAaccolto da un presidente novantenne, sulla poltrona da oltre 40 anni. Il Paese è piagato da una guerra civile (ANSA) ... ansa.it

papa arrivato in camerunPapa Leone XIV oggi in Camerun: La pace è possibile, continuo a testimoniarloOggi Prevost giunge in Camerun: è il terzo Pontefice a farlo, dopo Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, in visita rispettivamente nel 1985 e nel 2009. Oltre all’incontro con i principali esponenti polit ... tg24.sky.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.