Il Papa è atterrato in Camerun dopo aver visitato l’Algeria, dove ha parlato di opportunità per costruire ponti e favorire il dialogo. Sul volo tra le due tappe, ha rivolto un saluto ai media presenti e ha commentato la prima fase del viaggio apostolico, definendola una visita benedetta. La giornata ha visto l’inizio ufficiale delle attività in Camerun, con incontri e incontri ufficiali programmati.

Papa Leone, sul volo da Algeri a Yaoundé, in Camerun, ha salutato i media al seguito e ha tracciato un bilancio della prima tappa del viaggio apostolico: ”Una visita benedetta”. Ha ringraziato le autorità algerine e la Chiesa locale ”piccola ma significativa”, ribadendo – come riferiscono i media vaticani- l’attualità del messaggio di Sant’Agostino a ”cercare l’unità tra tutti i popoli e il rispetto reciproco nonostante le differenze” e ha ricordato la visita in Moschea: ”Nonostante credenze diverse e modi diversi di pregare, possiamo vivere insieme in pace”. ”Una bellissima opportunità- ha detto – per continuare a costruire ponti e promuovere il dialogo ”.🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Papa arrivato in Camerun. “In Algeria opportunità per costruire ponti e dialogo”

Papa arrivato in Camerun. “In Algeria opportunità per costruire ponti e dialogo”

Notizie correlate

Papa Leone XIV: “Continuiamo a costruire ponti e promuovere il dialogo”Papa Leone XIV è atterrato in Camerun per la seconda tappa del suo viaggio di 10 giorni in Africa.

Il Papa scrive a Tgcom24 per i 25 anni: "Continuate a costruire ponti di dialogo e a contrastare le fake news"A venticinque anni dalla sua nascita, Tgcom24 riceve un riconoscimento dal Vaticano.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Papa Leone XIV oggi in Camerun: 'La pace non è uno slogan'; Il Papa è arrivato a Yaoundé, comincia la visita in Camerun; Leone XIV in Camerun e Guinea Equatoriale, il nunzio: Il Papa si considera figlio dell'Africa; Guerre, sfruttamento, povertà, rifugiati: così dall’Africa il Papa parlerà al mondo.

Il Papa in Camerun, parole su pace e corruzioneAaccolto da un presidente novantenne, sulla poltrona da oltre 40 anni. Il Paese è piagato da una guerra civile (ANSA) ... ansa.it

Papa Leone XIV oggi in Camerun: La pace è possibile, continuo a testimoniarloOggi Prevost giunge in Camerun: è il terzo Pontefice a farlo, dopo Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, in visita rispettivamente nel 1985 e nel 2009. Oltre all’incontro con i principali esponenti polit ... tg24.sky.it

PAPA LEONE XIV IN CAMERUN: UN ABBRACCIO DI FEDE E SPERANZA! Il cuore dell'Africa ha battuto forte oggi! Papa Leone XIV è arrivato a Yaoundé, in Camerun, seconda tappa del suo storico viaggio apostolico nel continente. Dopo il caloroso facebook

Il maltempo non ferma Papa Leone, “figlio di sant’Agostino”, in visita all’antica città di Ippona, dove Agostino fu vescovo per oltre trent’anni e dove il santo morì infine. Arrivato sotto la pioggia e un cielo grigio, il Papa ha percorso le rovine, deposto una corona i x.com