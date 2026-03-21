Il Papa scrive a Tgcom24 per i 25 anni | Continuate a costruire ponti di dialogo e a contrastare le fake news

Per i 25 anni di attività, Tgcom24 ha ricevuto una lettera dal Vaticano firmata da Papa Leone XIV. Nel messaggio, il Papa invita a continuare a costruire ponti di dialogo e a contrastare le fake news. La comunicazione è stata indirizzata al direttore Andrea Pucci e alla redazione della testata giornalistica di Mediaset. La lettera celebra il ruolo di Tgcom24 nel panorama dell'informazione.

A venticinque anni dalla sua nascita, Tgcom24 riceve un riconoscimento dal Vaticano. Papa Leone XIV ha infatti inviato una lettera al direttore Andrea Pucci e alla redazione, esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dalla testata giornalistica di Mediaset. “Desidero far pervenire il mio cordiale saluto e il mio apprezzamento per il servizio che questa testata giornalistica svolge quotidianamente a favore dell’informazione. In un tempo segnato da significativi cambiamenti e da parole troppo spesso gridate sul web, il compito dei media diventa una missione importante”. “Vi esorto a continuare a costruire ponti di dialogo, favorendo una narrazione che non si fermi alla superficie della cronaca, ma che sappia guardare con rispetto, solidarietà e compassione alle periferie della sofferenza”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il Papa scrive a Tgcom24 per i 25 anni: "Continuate a costruire ponti di dialogo e a contrastare le fake news" Articoli correlati Papa Leone XIV: “Contrastare le fake news, l’informazione libera è uno strumento di pace”Papa Leone XIV ha scritto una lettera a Tgcom24, il tg di Mediaset che compie venticinque anni, al direttore Andrea Pucci e alla redazione, nella... Leone XIV a Tgcom24: ‘contrastate le fake news’CITTÀ DEL VATICANO, 21 MAR – In occasione del venticinquesimo anniversario della fondazione di Tgcom24, Papa Leone XIV ha inviato una lettera al... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Papa scrive Temi più discussi: Papa Leone XIV scrive all’associazione cucegliese I Presepi ant ij Such; Papa Leone XIV pronto a trasferirsi nel Palazzo Apostolico: la sua nuova casa è pronta; Papa Leone torna a casa, pronto l’appartamento nel Palazzo Apostolico inutilizzato per 13 anni; A dieci anni dall’Amoris Laetitia papa Leone convoca a Roma le Conferenze episcopali. Il Papa scrive a Tgcom24 per i 25 anni: Continuate a costruire ponti di dialogo e a contrastare le fake newsLa ricerca della verità richiede di essere sempre accompagnata da un profondo senso di responsabilità etica, contrastando la diffusione di fake news e promuovendo una cultura dell’incontro che unisca ... ilgiornale.it Il Papa scrive a Tgcom, 'continuate a costruire ponti di dialogo'In occasione del 25/o anniversario della fondazione di Tgcom24, Papa Leone XIV ha inviato una lettera al direttore Andrea Pucci e alla redazione, esprimendo apprezzamento per il servizio svolto dalla ... ansa.it Tele Dehon. . "L'informazione libera e rispettosa è strumento di pace". Lo scrive Papa Leone XIV ai giornalisti di Tgcom24, in occasione del 25° anniversario di fondazione. facebook L'ayatollah Alireza Arafi scrive al Papa: "Ci aspettiamo che la Santa Sede, in qualità di istituzione religiosa e morale indipendente, condanni questi crimini atroci, chiari esempi di crimini di guerra, crimini contro l’umanità e sfacciataggine nei confronti della sacr x.com