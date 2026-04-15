Paolo Vanoli è maniacale | Non ho casa abito al Viola Park A giugno forse mi butteranno via

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha rivelato di vivere al Viola Park, affermando di non avere una casa propria. Ha aggiunto che a giugno potrebbe essere allontanato dalla squadra. Queste dichiarazioni sono state fatte durante un intervento in cui ha parlato del suo impegno nel tentativo di raggiungere la salvezza del club, evidenziando la concentrazione dedicata a questa sfida.

Paolo Vanoli ha parlato del suo momento alla Fiorentina sottolineando un concetto relativo al lavoro che sta svolgendo e alla concentrazione che ha avuto sin dall'inizio per raggiungere l'obiettivo salvezza: "Io non ho casa, vivo al Viola Park".🔗 Leggi su Fanpage.it

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