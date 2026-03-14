La Fiorentina ha organizzato un provino decisivo per Moise Kean al Viola Park, con l’obiettivo di valutare le sue condizioni prima della trasferta di Cremona programmata per lunedì 16 marzo 2026. Paolo Vanoli spera di poter contare sulla presenza dell’attaccante, mentre allo Zini si sono radunati circa trecento tifosi, molti dei quali non residenti a Firenze.

FIRENZE – Ci crede, Paolo Vanoli, nel recupero, sia pure in extremis, di Moise Kean per la trasferta che attende la Fiorentina lunedì 16 marzo 2026 a Cremona. L’attaccante neanche oggi, come avviene ormai da dieci giorni, si è allenato con i compagni per il persistere del dolore ad una tibia che lo ha già portato a non essere convocato nelle ultime due gare ufficiali. Domani mattina, domenica, Kean sosterrà la prova decisiva al Luna Park: se riuscirà a convincere i medici, l’allenatore e soprattutto se stesso, giocherà la “disfida” allo Zini contro la Cremonese. In caso contrario lo sostituirà Piccoli, ma non sarebbe un buon presagio per la Fiorentina. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina, Kean: provino decisivo per Cremona al Viola Park. Vanoli spera. Trecento tifosi allo Zini (non residenti a Firenze)

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