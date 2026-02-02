Fiorentina | Rugani al Viola Park Forse in campo contro il Torino Gosens | no al Nottingham Forest Resta anche Fortini

Daniele Rugani è arrivato a Firenze e si è già unito ai suoi nuovi compagni al Viola Park. Il difensore, 31 anni e nato a Lucca, potrebbe scendere in campo già contro il Torino. La Fiorentina ha preso Rugani in prestito dalla Juventus e spera di poterlo riscattare a fine stagione, pagando circa due milioni di euro se la squadra riuscirà a salvarsi. Intanto, restano in piedi anche le trattative per Gosens, che ha rifiutato il Nottingham Forest, e per Fortini, che continua a essere una pedina interessante per il club viola

FIRENZE – Daniele Rugani è a Firenze. Difensore di 31 anni, nato a Lucca, arriva in prestito dalla Juve, la Fiorentina potrà riscattarlo a fine stagione per circa due milioni di euro in caso di salvezza. Da valutare le condizioni di Rugani che lo scorso 20 dicembre, nella gara contro la Roma, aveva riportato una lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra. Rugani dovrebbe essere l'ultima operazione di mercato dei viola, visto che Gosens ha rifiutato il trasferimento al Nottingham Forest, mentre Fortini dovrebbe rimanere nonostante il pressing della Roma.

