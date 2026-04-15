Paolini-Sonmez oggi in tv WTA Stoccarda 2026 | orario programma streaming

Mercoledì 15 aprile, nel torneo di Stoccarda, Jasmine Paolini disputerà il suo primo match della stagione sulla terra rossa. La tennista toscana, che aveva già partecipato alla BJK Cup tra Italia e Giappone, torna in campo nel massimo circuito internazionale. L’evento sarà trasmesso in diretta tv e online, con orari e programma disponibili sui canali ufficiali.

Mercoledì 15 aprile Jasmine Paolini farà il proprio esordio nel prestigioso torneo di Stoccarda. Comincia la stagione sulla terra rossa per la toscana nel massimo circuito internazionale, dopo che un primo assaggio Paolini l’ha avuto grazie al confronto di BJK Cup tra Italia e Giappone. Una vittoria che può dare morale a Jasmine, desiderosa di dare un significato diverso a un’annata finora non brillantissima. LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SONMEZ DALLE 12.30 L’avversaria dell’esordio sulla terra tedesca (indoor) sarà la turca Zeynep Sonmez. Una sfida inedita che non c’è mai stata a livello WTA. I riferimenti andranno trovati nel corso della partita e soprattutto l’azzurra dovrà avere una maggior costanza nel suo tennis.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Paolini-Sonmez oggi in tv, WTA Stoccarda 2026: orario, programma, streaming Dove vedere in tv Paolini-Sonmez, WTA Stoccarda 2026: orario, programma, streamingMercoledì 15 aprile Jasmine Paolini farà il proprio esordio nel prestigioso torneo di Stoccarda. Leggi anche: Paolini-Towsend oggi, WTA Miami 2026: orario, tv, programma, streaming