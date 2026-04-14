Mercoledì 15 aprile Jasmine Paolini debutta al torneo di Stoccarda, un evento di livello nel circuito WTA. La tennista toscana, dopo aver partecipato alla BJK Cup tra Italia e Giappone, inizia la stagione sulla terra rossa. La partita contro Sonmez si svolge nel programma di giornata, con le opzioni di visione disponibili sia in diretta TV che in streaming.

Mercoledì 15 aprile Jasmine Paolini farà il proprio esordio nel prestigioso torneo di Stoccarda. Comincia la stagione sulla terra rossa per la toscana nel massimo circuito internazionale, dopo che un primo assaggio Paolini l’ha avuto grazie al confronto di BJK Cup tra Italia e Giappone. Una vittoria che può dare morale a Jasmine, desiderosa di dare un significato diverso a un’annata finora non brillantissima. L’avversaria dell’esordio sulla terra tedesca (indoor) sarà la turca Zeynep Sonmez. Una sfida inedita che non c’è mai stata a livello WTA. I riferimenti andranno trovati nel corso della partita e soprattutto l’azzurra dovrà avere una maggior costanza nel suo tennis.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Paolini-Sonmez, WTA Stoccarda 2026: orario, programma, streaming

Dove vedere in tv Paolini-Boulter, WTA Merida 2026: orario, programma, streamingJasmine Paolini tornerà in campo nel WTA500 di Merida (Messico) per i quarti di finale del torneo centroamericano.

Dove vedere in tv Paolini-Eala, WTA Dubai 2026: orario, programma, streamingIl match di singolare, che vedrà protagonista la tennista italiana, sarà il quinto incontro di giornata, con il programma che scatterà alle ore 8.