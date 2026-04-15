Paolini sfida Sonmez a Stoccarda | il debutto per rilanciare l’anno
Il torneo di Stoccarda inizia mercoledì 15 aprile con la partecipazione di Jasmine Paolini, che affronta il suo primo match della competizione. La tennista italiana si prepara ad affrontare il suo avversario, nel tentativo di ottenere una vittoria che possa dare slancio alla sua stagione. La partita rappresenta un momento importante per la giocatrice, che cerca di rilanciare la propria forma su un palcoscenico di livello internazionale.
Jasmine Paolini scende in campo mercoledì 15 aprile per debuttare nel prestigioso torneo di Stoccarda. L’azzurra, attualmente ottava nel ranking mondiale, affronta la turca Zeynep Sonmez sul campo centrale alle ore 12:30. Il ritorno alla terra rossa indoor segna l’inizio della stagione della toscana nel circuito internazionale di massimo livello. Questo passaggio avviene dopo il recente impegno disputato nella Billie Jean King Cup tra Italia e Giappone. Per la tennista tricolore, questa sfida rappresenta un’occasione fondamentale per rilanciare un anno agonistico che finora ha mostrato momenti di incertezza. La vittoria contro la giocatrice turca servirebbe a infondere nuova fiducia in un percorso che cerca stabilità dopo le prestazioni recenti.🔗 Leggi su Ameve.eu
Dove vedere in tv Paolini-Sonmez, WTA Stoccarda 2026: orario, programma, streamingMercoledì 15 aprile Jasmine Paolini farà il proprio esordio nel prestigioso torneo di Stoccarda.
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