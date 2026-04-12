A Stoccarda si apre la stagione sulla terra battuta indoor con il torneo WTA 500, che si svolgerà dal 13 al 19 aprile. La competizione vedrà confrontarsi alcune delle migliori giocatrici del circuito internazionale, in un appuntamento che attira l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La città tedesca si prepara ad accogliere questa sfida tra grandi nomi del tennis femminile, offrendo una vetrina importante per la stagione sulla terra battuta.

La stagione sulle superfici in terra battuta indoor si apre ufficialmente a Stoccarda, dove dal 13 al 19 aprile si disputerà il prestigioso torneo WTA 500. Jasmine Paolini, giunta in Germania subito dopo l’impegno nel torneo della Billie Jean King Cup, affronta una sfida tecnica di alto livello come quinta testa di serie del tabellone. Un percorso tortuoso tra sfide dirette e ostacoli d’élite. Per l’atleta toscana, l’inizio dell’avventura tedesca non sarà privo di complicazioni tattiche. L’esordio nel main draw vedrà Paolini contrapporsi a una giocatrice arrivata al torneo attraverso il percorso delle qualificazioni. Qualora la numero 5 del...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Paolini a Stoccarda: sfida tra giganti per l’azzurra in Germania

L’Italia tra i giganti del pattinaggio di figura: così la squadra azzurra ha conquistato il bronzo nel Team EventQuattordici anni dopo Carolina Kostner l’Italia torna sul podio olimpico nel pattinaggio di figura e lo fa per la terza volta nella storia.

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