Paolini oggi contro Sonmez a Stoccarda | orario e dove vedere la sfida

Oggi a Stoccarda si svolge il match tra Jasmine Paolini e Sonmez, segnando il debutto della giocatrice italiana nel torneo WTA della città. La partita si tiene in questa giornata e i fan possono seguirla in diretta attraverso i canali televisivi e le piattaforme online dedicate agli eventi sportivi. L'incontro è previsto in un orario stabilito e si svolge sul campo principale del torneo.

Stoccarda, 15 aprile 2026 - E' tutto pronto per il debutto di Jasmine Paolini al WTA Stoccarda. La trentenne, che ha contribuito alla qualificazione delle azzurre alle Finals di Billie Jean King Cup lo scorso weekend, è attesa dal match valevole per i sedicesimi di finale del prestigioso torneo che si disputa sulla terra tedesca (indoor). Per la toscana si tratterà dell'esordio stagionale su questa superficie. Nella scorsa edizione della manifestazione, l'attuale numero 8 del mondo arrivò sino alla semifinale, dove la sua corsa venne fermata dalla russa Aryna Sabalenka, vittoriosa per 7-5, 6-4. Nel 2024 invece la nostra portacolori venne eliminata nei quarti di finale dalla kazaka Elena Rybakina, che si impose per 6-3, 5-7, 6-3.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Paolini oggi contro Sonmez a Stoccarda: orario e dove vedere la sfida Notizie correlate Dove vedere in tv Paolini-Sonmez, WTA Stoccarda 2026: orario, programma, streamingMercoledì 15 aprile Jasmine Paolini farà il proprio esordio nel prestigioso torneo di Stoccarda. Paolini-Sonmez oggi in tv, WTA Stoccarda 2026: orario, programma, streamingMercoledì 15 aprile Jasmine Paolini farà il proprio esordio nel prestigioso torneo di Stoccarda. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sonmez-Paolini: il pronostico del WTA 500 di Stoccarda, i precedenti e dove vedere il match; Stoccarda su SuperTennis: mercoledì Paolini debutta con Sonmez (live alle 12.30); Zeynep Sonmez v Jasmine Paolini LIVE 15/04/2026 | Tennis; Paolini-Sonmez oggi in tv, WTA Stoccarda 2026: orario, programma, streaming. Paolini oggi contro Sonmez a Stoccarda: orario e dove vedere la sfidaDebutto sulla terra rossa tedesca per l'azzurra, che nella passata edizione del torneo raggiunse la semifinale ... sport.quotidiano.net Paolini-Sonmez, sfida inedita al WTA Stoccarda: orario e dove vederlaJasmine Paolini esordisce al WTA Stoccarda contro Zeynep Sonmez: orario e dove seguire il match in diretta tv e streaming ... it.blastingnews.com GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI mercoledì 15 STOCCARDA ORE 12:30 Paolini vs Sonmez Ore16:00 Cobolli vs Bergs Ore 18:00 Darderi vs Kopriva Forza ragazzi canali SkySport, streaming su NOW E SkyGo. Jasmine: SuperTennis, stream - facebook.com facebook #Paolini scende in campo a #Stoccarda, due azzurri a #Monaco x.com