Durante il primo turno del torneo WTA 500 di Stoccarda, Jasmine Paolini è stata eliminata dalla tennista turca Zeynep Sonmez con un risultato di 6-2, 6-2 in due set. La giocatrice italiana ha vissuto un match difficile, chiudendo la partita con una sconfitta in due set consecutivi. Gli highlights del match mostrano i punti salienti di una partita giocata in modo equilibrato, ma con la vittoria finale della tennista turca.

Gli highlights della sconfitta in due set (doppio 6-2) di Jasmine Paolini contro la tennista turca Zeynep Sonmez al primo turno del Wta 500 di Stoccarda. Momento difficile per l'italiana, scoppiata in lacrime nel secondo game del secondo set. Nel 2026 l'azzurra ha raccolto 9 vittorie e 8 sconfitte: il miglior risultato finora è stata la semifinale di Mérida, persa con la spagnola Cristina Bucsa.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Paolini eliminata da Sonmez: Jasmine piange a Stoccarda, gli highlights

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