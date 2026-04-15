Panini non solo figurine

Negli ultimi tempi si è parlato molto di un possibile cambio di proprietà per il gruppo modenese noto per le figurine. Circolano voci che indicano una possibile quotazione in Borsa o una vendita dell'intera azienda. Queste notizie hanno attirato l'attenzione di operatori e analisti, con discussioni che si sono intensificate anche oltre i confini italiani. La società, che negli anni si è diversificata, resta al centro di indiscrezioni riguardanti il suo futuro.

Che succede alla Panini? Nelle ultime settimane, il gigante modenese della figurine (e non solo) ha agitato gli ambienti economici anche oltre i confini italiani: sono riemerse con prepotenza, infatti, le voci non soltanto di una possibile quotazione in Borsa ma di una probabile vendita del Gruppo. Tutto questo segue al riassetto in corso dopo la scomparsa, un anno fa, di Aldo Hugo Sallustro, lo storico proprietario dal 2016 con le sorelle Anna e Teresa Baroni. Era immaginabile che succedesse: un gigante così non può che faticare a rimanere un’azienda a conduzione familiare. D’altra parte, la Panini non è una piccola società di provincia: è...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it UOVO di PASQUA CALCIATORI PANINI 2026 | *Figurina ESCLUSIVA!* “Calciatrici” Panini, la Ternana Women protagonista dell’album delle figurineLa Ternana Women con Valeria Pirone nella copertina di “Calciatrici”, la seconda edizione della collezione figurine Panini interamente dedicata al... Figurine calcio, la Figc cambia partner: addio a Panini, accordo con ToppsPer oltre sessant’anni il racconto della Nazionale italiana attraverso le figurine è stato legato a un nome preciso: Panini.