Calciatrici Panini la Ternana Women protagonista dell’album delle figurine

La Ternana Women conquista la copertina dell’album Panini. La squadra di calcio femminile è protagonista della seconda edizione di “Calciatrici”, l’album di figurine dedicato alle donne del calcio. Valeria Pirone, attaccante della squadra, appare in prima linea sulla copertina. La collezione celebra le calciatrici italiane e porta sotto i riflettori proprio la formazione rossoverde. Un riconoscimento importante per il movimento femminile in Italia.
La Ternana Women con Valeria Pirone nella copertina di “Calciatrici”, la seconda edizione della collezione figurine Panini interamente dedicata al calcio femminile.L’iniziativa editoriale è stata presentata nel pomeriggio di oggi, 9 febbraio, nel salone d’onore del Coni, alla presenza del.🔗 Leggi su Ternitoday.it
