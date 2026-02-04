Estetisti meccanici e impiantisti

Le offerte di lavoro pubblicate dai Centri per l’impiego della provincia di La Spezia sono numerose e variegate. Estetisti, meccanici e impiantisti cercano nuove opportunità di lavoro. Chi è interessato può trovare tutte le informazioni e candidarsi tramite il sito ufficiale. La domanda di professionisti in questi settori è alta e le opportunità sono pronte per chi cerca un nuovo impiego.

Le proposte pubblicate ai Centri per l'impiego della provincia di La Spezia. Per info e candidature, https:formazionelavoro.regione.liguria.it 1 ESTETISTA. Centro estetico ricerca estetista per mansioni di depilazione (ceretta eo laser), trattamenti viso e corpo, manicure e pedicure (gel, semipermanenti). Si richiede diploma di qualifica professionale di estetista. Preferibile ma non indispensabile il possesso della qualifica del terzo anno; esperienza nelle mansioni, conoscenza base lingua inglese. Iniziale contratto a chiamata, poi sarà stipulato un contratto a tempo determinato con orario da definire.

