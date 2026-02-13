Pallanuoto Serie A1 Sfida salvezza per l’Ortigia con la Rari Nantes Florentia

Ortigia, che si trova al penultimo posto in classifica, affronta domani la Rari Nantes Florentia in una partita decisiva per evitare la retrocessione. La squadra siracusana ha bisogno di una vittoria per risollevare il morale e mantenere vive le speranze di salvezza, dopo un inizio di stagione difficile che ha messo in discussione il loro obiettivo principale. La partita si gioca alla Caldarella di Siracusa alle 15 e rappresenta uno scontro diretto che potrebbe cambiare le sorti del campionato per entrambe le squadre.

Ortigia all'Esame della Salvezza: Sfida Decisiva con la Rari Nantes Florentia. Domani, 14 febbraio, la pallanuoto italiana si concentra sulla Caldarella di Siracusa, dove l'Ortigia affronterà la Rari Nantes Florentia in una partita cruciale per la lotta salvezza in Serie A1. I padroni di casa, attualmente in una posizione delicata in classifica, cercano punti vitali per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre gli ospiti, ultimi, tentano una disperata rimonta. Un Momento Chiave per i Siracusani. L'Ortigia torna a giocare tra le mura amiche dopo la trasferta sul campo del Quinto, con l'obiettivo di conquistare una vittoria che potrebbe rappresentare una svolta nel suo campionato.