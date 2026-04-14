Pallanuoto il Posillipo domina | trasferta amara per il Telimar

Nella ventunesima giornata di serie A1 di pallanuoto, il Posillipo ha ottenuto una vittoria in trasferta contro il Telimar con il punteggio di 17-7. La partita si è svolta alla “Felice Scandone” di Napoli, con i padroni di casa che hanno preso il comando fin dalle prime fallenze. Il Telimar, che si trovava alla vigilia al quarto posto in classifica, ha subito il predominio degli avversari fin dall’inizio.

Nella ventunesima giornata di A1, alla “Felice Scandone” di Napoli il Telimar si arrende 17-7 al Cn Posillipo, alla vigilia quarto in classifica, in una gara che i padroni di casa indirizzano sin dalle prime battute. Per il club dell’Addaura, costretto a una rotazione più corta per l’assenza del.🔗 Leggi su Palermotoday.it Pallanuoto, il Posillipo schianta la Telimar nell’anticipo della Serie A1 e consolida il quarto postoNell’anticipo della 21ma giornata della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile il Posillipo schianta la Telimar con il netto... Pallanuoto: il crollo a metà gara, il Telimar cade in trasferta contro SalernoIl Telimar cade a Santa Maria Capua Vetere contro la Rari Nantes Salerno nella quarta giornata del girone di ritorno, al termine di una gara intensa...