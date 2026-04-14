Pallanuoto il Posillipo schianta la Telimar nell’anticipo della Serie A1 e consolida il quarto posto

Nel match anticipato della ventunesima giornata della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile, il Posillipo ha battuto la Telimar con un punteggio di 17-7. La partita ha visto i padroni di casa dominare dall'inizio alla fine, rafforzando la loro posizione in classifica e mantenendo un vantaggio di cinque punti sul Trieste, che giocherà domani contro il Savona.

Nell’ anticipo della 21ma giornata della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile il Posillipo schianta la Telimar con il netto score di 17-7 e consolida il quarto posto, portandosi a +5 sul Trieste, atteso domani dal duro impegno contro il Savona. Al Centro Federale “Felice Scandone” di Napoli, i posillipini dominano la sfida contro i palermitani, sempre terzultimi, in attesa del match tra Salerno ed Ortigia di domani. Il top scorer del match è Mattia Rocchino, autore di 4 gol tra le fila dei padroni di casa. La sfida odierna ha poca storia: i padroni di casa scappano sul 3-0, chiudendo poi il primo quarto sul 3-1, parziale replicato nella seconda frazione, per arrivare a metà gara sul 6-2.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto, il Posillipo schianta la Telimar nell’anticipo della Serie A1 e consolida il quarto posto Leggi anche: Serie A1, Pallanuoto: la Ranieri Impiantistica Posillipo si aggiudica il derby con la Canottieri, Porzio può sorridere Leggi anche: Pallanuoto, Brescia batte Posillipo in Serie A1. L’Ortigia regola la Florentia e vede i play-out