Pallanuoto il Brescia vince e torna a -3 dalla Pro Recco in Serie A1 Successi per Ortigia e De Akker

Nella 18ª giornata della Serie A1 di pallanuoto maschile, il Brescia ha ottenuto una vittoria esterna contro la Florentia con il punteggio di 11-22. La squadra si avvicina a tre punti dalla Pro Recco, che aveva già vinto l’anticipo della giornata. Successi anche per Ortigia e De Akker, che hanno conquistato le rispettive partite.

A -2 dai giuliani ed a -1 dai liguri si porta il De Akker Team, che regola la Canottieri Napoli per 15-11 e puntella il settimo posto, allungando proprio sui campani. In coda vittoria fondamentale dell'Ortigia, che piega la Roma Vis Nova per 14-9 e si porta a -5 dal nono posto dei capitolini, che vale la salvezza diretta. Risultati 18ª giornataMartedì 3 marzo Banco BPM RN Savona-Training Academy Olympic Roma 23-11Venerdì 6 marzo Ranieri Impiantistica CN Posillipo-Pro Recco Waterpolo 6-20Sabato 7 marzo C.C. Ortigia 1928-Roma Vis Nova Pallanuoto 14-9 Iren Genova Quinto-RN Nuoto Salerno 16-10 Telimar-Pallanuoto Trieste 21-20 dtr (16-16) De Akker Team-AC Group-Canottieri Napoli 15-11 RN Florentia-AN Brescia Team 11-22