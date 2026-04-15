La Genea Lanzara si prepara ad affrontare in casa il prossimo incontro del campionato interregionale di Serie B maschile di pallamano. La squadra locale torna a giocare davanti ai propri tifosi dopo un periodo senza partite casalinghe. La sfida contro il Pontinia rappresenta un nuovo impegno nel programma della stagione, con i giocatori pronti a scendere in campo per ottenere un risultato positivo.

Tempo di lettura: 2 minuti La Genea Lanzara è pronta a tornare in campo davanti al proprio pubblico per affrontare un nuovo importante appuntamento del campionato interregionale di Serie B maschile. Sabato 18 aprile, con inizio alle ore 18:00, i salernitani ospiteranno il Pontinia presso la Palestra Palumbo di Salerno, gara che segna l’inizio dell’ultima fase della stagione regolare. Dopo la brillante vittoria in terra sannita nel derby contro il Benevento, la formazione guidata da Nicolas Balogh si presenta all’appuntamento con rinnovato entusiasmo e con la ferma volontà di difendere il primato in classifica, conquistato con merito grazie ad un percorso fin qui costante e ricco di prestazioni convincenti.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pallamano, la Genea Lanzara ospita il Pontinia

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Vittoria netta e prestazione convincente per la Genea Lanzara, che si aggiudica il derby contro il Benevento. - facebook.com facebook